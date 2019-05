Bebê de 3 meses morre no Francisca Mendes e família aponta negligência

A menina seria operada na quarta-feira (15) | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus - A pequena Helena Vitória Pascoal da Silva, de apenas 3 meses, morreu no Hospital Francisca Mendes, localizado no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, na última quinta-feira (16). A criança tinha cardiopatia e deveria passar por um procedimento cirúrgico. A família acusa negligência médica.

A avó de Helena, Valdemarina Menezes, conversou com o Portal Em Tempo e contou que a cirurgia da neta estava marcada para semana passada, mas devido a apresentação de uma infecção urinária foi remarcada para quarta-feira (15), mas a menina morreu antes de fazer o procedimento.

“Disseram que ela estava com infecção urinária e deram um antibiótico de quarta para quinta-feira para ela”, afirmou.

Entretanto, conforme a avó de Helena, após a aplicação do antibiótico, na manhã de quinta-feira (15), o quadro de saúde da menina piorou. “Minha filha me ligou desesperada e disse que quando a enfermeira aplicou o medicamento, a minha neta começou a desfalecer. Quando cheguei na UTI, ela já estava sem vida”, afirmou.

A criança morava com os pais no município de Itacoatiara (176 quilômetros de Manaus). Ela era a caçula de quatro irmãos. O sepultamento da criança foi realizado às 8h desta sexta-feira (17).

Susam

Em nota, a Secretaria de Saúde do Amazonas (Susam) afirmou que a criança morreu no hospital com quadro súbito de parada cardíaca e convulsões. A secretaria informou que a paciente tinha cardiopatia complexa com atresia Tricuspide, CIV, CIA, Estenose pulmonar, e estava internada na UTI da unidade desde o dia 29 de abril, onde aguardava por uma cirurgia.

Conforme a secretaria, a cirurgia ainda não havia sido feita devido ao baixo peso com o qual a criança deu entrada na unidade e por apresentar infecção desde a unidade de origem, a maternidade Ana Braga, onde foram feitos dois esquemas de antibiótico antes da transferência.

A menina foi transferida para realizar a cirurgia na unidade, porém devido ao baixo peso e por apresentar infecção respiratória durante a internação, permaneceu em tratamento clínico.

A Susam afirma que a criança apresentou na semana passada infecção urinária, urocultura com Proteus, sendo medicada com antibióticos. "Estava no mapa cirúrgico desta semana e entraria novamente na semana que vem, caso tivesse em condições", finaliza a nota.

Leia Mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp Clique aqui!