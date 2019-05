Vídeo: governo do AM anuncia recuperação de vias no interior do estado

Manaus - As péssimas condições das estradas que ligam Manaus aos municípios da região metropolitana prejudicam os produtores rurais, o escoamento da produção fica comprometido em muitas comunidades.

Na última quinta-feira (16), um pacote de obras foi anunciado pelo governo do estado para a recuperação das rodovias. O governador Wilson Lima percorreu alguns trechos. a primeira parada foi na Estrada do Caldeirão, em Iranduba.

A Estrada do Caldeirão é rota de vários produtores rurais. Alguns deles vivem aqui há mais de 40 anos e essa é a primeira vez que a via vai ser recuperada. Nas obras de recuperação da Estrada do Caldeirão vão ser investidos quase R$ 4 milhões.

Manacapuru

A segunda parada foi em Manacapuru, no trecho que também dá acesso ao município de Novo Airão. Aqui, a prioridade é a duplicação da rodovia AM-070.

A duplicação da estrada AM-070 já está em andamento e a previsão para conclusão da obra é em 2020. Alguns trechos são mais complicados devido à presença de igarapés, por isso, galerias são construídas para dar continuidade no percurso das águas.

O secretário de infraestrutura do estado, Carlos Henrique Lima, disse que o setor de produção rural deve ser o maior beneficiado com a duplicação da rodovia.

A recuperação da estrada também deve melhorar o turismo em Manacapuru, que segundo o prefeito acabou ficando comprometido. Os investimentos nos sistemas viários dos municípios partem da ordem de R$ 800 milhões.

