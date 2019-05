Internos da UPP participam de palestra sobre saúde bucal

Manaus- A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) promoveu, na manhã desta quinta-feira (16), um ciclo de palestras sobre saúde e higiene bucal para os reeducandos da Unidade Prisional de Puraquequara (UPP), localizada na Estrada do Puraquequara, no Ramal Bela Vista. A ação aconteceu em parceria com a cogestora da unidade, Umanizzare Gestão Prisional.

Durante a atividade educativa, os internos dos pavilhões 3, 4, 6 e 7 foram instruídos pela cirurgiã-dentista Soanne Barcelar, que explicou sobre doenças bucais sistêmicas (quando relacionadas a outras doenças), a relação entre alimentação adequada e saúde, além das principais doenças que ocorrem na boca.

Os internos ainda receberam avisos importantes a respeito da prevenção de problemas bucais e procedimentos corretos de higienização. Na ocasião, também foi apresentado um vídeo ensinando a técnica de escovação, com auxílio de macro modelo e uso de fio dental.

Para o diretor da unidade, Jean Carlo, a palestra ressalta a importância da saúde bucal e ajuda na preservação da higiene entre os internos, promovendo o bem-estar entre eles. “Os reeducandos puderam participar de uma escovação supervisionada, onde foram avaliadas as técnicas corretas ensinadas pela dentista. A palestra foi uma verdadeira aula para os internos”, comentou.

