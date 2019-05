Cresce a busca por passagens para Parintins e já há voos esgotados

O tradicional evento já se encontra no ritmo de festa, com muitos vôos já esgotados | Foto: Reprodução

Quem pretende assistir, ao vivo, as apresentações dos bois Caprichoso e Garantido, no Festival de Parintins, que este ano acontece de 28 a 30 de junho, tem que se apressar para reservar passagem. Segundo o gerente de Revenue Management da MAP Linhas Aéreas, Mauro Oliveira, já há voos esgotados.

Este ano, a MAP, que opera no Amazonas e Pará, está com 82 voos extras para Parintins, com disponibilidade para transportar 6.600 passageiros, para viagens entre 22 de junho a 02 de julho. Entretanto, nesse período do ano, conforme explica Oliveira, a demanda é muito grande, por conta do Festival.

“A expectativa é muito boa para o período. Este ano, estamos oferecendo quase o dobro de assentos em relação ao ano passado e já temos voo de volta esgotado. A expectativa é transportar um total de 40% a mais de pessoas do que no ano passado”, afirmou. No ano passado foram ofertados 56 voos extras, com 4.400 assentos disponíveis.

Por causa da alta procura, Mauro Oliveira orienta os passageiros que antecipem a compra das passagens, para não haver surpresas de última hora e correrem o risco de perder as apresentações. “A MAP preparou um planejamento capaz de atender a demanda projetada para 2019. Mas, devido às proximidades do Festival, neste mês de maio a demanda para compra dos bilhetes tem se intensificado. Até o momento, temos disponíveis apenas 1.300 assentos de Manaus para Parintins. E pouco mais de mil assentos de volta para a capital. Além disso, comprando com antecedência é possível conseguir passagens com preços melhores”, explica.

As passagens para Parintins estão disponíveis para compra no site da MAP ou na loja da companhia, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Com viagens de duração média de 60 minutos, a companhia tem voos diários para Parintins, no período da festa.

A MAP Linhas Aéreas opera em 14 municípios do Amazonas e no Pará. No Amazonas, atende a capital, Manaus, além de Parintins, Lábrea, Carauari, São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, Tefé, Eirunepé e Coari. No Pará, tem voos regulares para Belém, Porto Trombetas, Santarém, Itaituba e Altamira.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Empresário do AM tem interesse em reestruturar Santa Casa de Manaus