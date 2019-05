Fornecimento de água em alguns bairros de Manaus será interrompido

Para realizar os ajustes finais, fornecimento de água em alguns bairros da zona Oeste será interrompido temporariamente | Foto: Adan Garantizado/Águas de Manaus

A concessionária Águas de Manaus vai interligar o novo reservatório de água tratada da Compensa ao sistema de abastecimento no próximo dia 21 (terça-feira). Para que os trabalhos ocorram com segurança, será necessário interromper temporariamente o fornecimento de água em alguns bairros e conjuntos da zona Oeste de Manaus. A concessionária pede que as pessoas façam o uso consciente e se possível, reservem água para o período.

Os ajustes para a interligação começam a partir das 12h da terça-feira (21) e tem previsão de serem finalizados até as 0h de quarta-feira (22). A partir deste horário, o sistema volta a operar. A previsão é que o abastecimento de água tratada na região seja normalizado gradativamente até o meio-dia do dia 22. A concessionária disponibilizará carros pipa para abastecer locais prioritários como hospitais, Unidades Básicas de Saúde e escolas da região.

Os bairros abrangidos pela parada são: Compensa I, II, III, Santo Agostinho, Conjunto Xingu, Vila Marinho, Condomínio Vila Verde I e Vila Verde II.

Qualidade de vida para 100 mil pessoas



O novo reservatório da Compensa terá capacidade para reservar 5 milhões de litros de água e vai reforçar o sistema que existe na rua Dom Pedro I, nas proximidades do CSU da Compensa, onde já há um reservatório de 3 milhões de litros. A nova unidade possui 9 metros de altura, 27 metros de diâmetro e começou a ser construída em novembro do ano passado. Cerca de 100 mil moradores na zona Oeste da capital amazonense serão beneficiados com a obra.

Se os cinco milhões de litros de água do novo reservatório fossem colocados em caixas d’água de 500 litros (modelo comum em residências da cidade), 10 mil caixas poderiam ser abastecidas com a água tratada da nova unidade. Além de ampliar a reserva de água tratada na zona Oeste, a obra vai ajudar a reduzir as oscilações na pressão de água nos bairros abastecidos pelo sistema Compensa, além de facilitar a implantação de expansões de redes na área.

A Compensa vem recebendo uma atenção especial da Águas de Manaus. Desde a semana passada, as equipes do projeto itinerante “Vem com a Gente” estão no bairro, promovendo melhorias como instalação de novos hidrômetros, novas ligações de água, extensões de rede e negociação de débitos. Tudo com o objetivo de regularizar qualquer tipo de pendência e melhorar o relacionamento entre cliente e empresa. Além de percorrer todas as ruas do bairro, as equipes da empresa disponibilizam atendimento em vans, que estão localizadas na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na rua 21 de junho, 550, de segunda a sexta, no horário de 8h às 17h.

Novo Reservatórios



Outros quatro novos reservatórios estão sendo construídos pela concessionária Águas de Manaus na capital. As obras estão em fase final para serem entregues à população no primeiro semestre deste ano. As construções em estágio mais avançado são as do reservatório dos bairros Jorge Teixeira e da Cidade Nova que já foram interligados ao sistema de abastecimento e recebem os últimos ajustes hidráulicos e de paisagismo para serem inaugurados. Outras duas unidades também estão sendo finalizadas na Cidade de Deus (Zona Norte) e Colônia Santo Antônio (Zona Norte).

Os novos reservatórios da Águas de Manaus vão aumentar a capacidade de reserva de água tratada na cidade em 30 milhões de litros. Juntos, eles terão capacidade de melhorar a qualidade de vida de uma população aproximada de 500 mil pessoas na capital. Atualmente, a capital possui 182 unidades que reservam 226 milhões de litros de água.

A Águas de Manaus reforça o compromisso em oferecer saúde e qualidade de vida para a cidade, agradece a compreensão da população e destaca a importância do registro das ocorrências que necessitem atuação da empresa, nos canais oficiais de relacionamento com o cliente: pontos físicos dos PAC´s (Alvorada, Compensa, Cidade Nova, São José; Shoppings Cidade Leste, Via Norte) e loja da rua Leonardo Malcher, 1237, Centro (de segunda a sexta, das 7h às 17h) ou nos canais disponíveis 24h por dia: SAC 0800 092 0195, site e aplicativo Águas APP.

