'Operação Enchente' realiza entrega de ajuda humanitária

A Operação Enchente entregou mantimentos nas regiões atingidas pela cheia. | Foto: Claudio Heitor / Secom

O Governo do Estado, por meio da Defesa Civil do Amazonas, realizou a entrega da ajuda humanitária em mais um município do Amazonas nesta sexta-feira (17). Desta vez, a "Operação Enchente" chegou ao município de Canutama, localizado na calha do Purus.

A solenidade de entrega da ajuda humanitária foi realizada na quadra da Escola Estadual Frei Isidoro e contou com a presença do primeira-dama do Estado, Taiana Lima, do secretário Executivo da Defesa Civil, tenente-coronel Francisco Máximo, da secretaria executiva do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), Kathelen Santos, do prefeito de Canutama, Otaniel Lyra, e demais autoridades do município.

Um dos purificadores de água do projeto Salta-Z, uma inovação deste novo governo, foi entregue na Escola Municipal Lucas Bertoldo e levará água potável não apenas aos alunos da comunidade mas também aos moradores das redondezas. O mesmo tem capacidade para atender cerca de mil pessoas.

Equipe que realizou a entrega da ajuda humanitária. | Foto: Claudio Heitor / Secom

“Então, ao invés de estarmos levando água, neste ano estamos fazendo diferente. É uma ação inédita. É a primeira vez que isso ocorre no Amazonas e o Governo do Estado, através da Defesa Civil, irá distribuir vários Salta-Z em todo o Amazonas, mas, agora, prioritariamente, para os doze municípios que estão afetados por essa enchente”, ressalta o secretário Executivo da Defesa Civil do Amazonas, tenente-coronel Máximo.

Em Canutama, 5.005 pessoas foram afetadas, 1.251 famílias atingidas, 720 desabrigados, 85 desalojados e 626 famílias atendidas com ajuda humanitária. Foram distribuídos 1.064 cestas básicas, 2.503 kits higiene, 626 kits com redes, lençóis e mosqueteiros, 626 kits limpeza, 63 colchões, 63 jogos de cama, 63 travesseiros e 4 Salta-Z.

