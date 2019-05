Prefeitura cumpre data-base de trabalhadores da Saúde

Reunião que definiu o cumprimento do pagamento da data-base dos trabalhadores da saúde em 6%. | Foto: Jean Holanda / Semsa

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, anunciou nesta sexta-feira (17), ocumprimento da data-base dos trabalhadores da Saúde em 6%. O acordo com a categoria foi firmado durante reunião com a categoria na sede da Prefeitura de Manaus, zona Oeste, e a proposta aprovada é retroativa a abril, com pagamento a partir do mês de junho. A medida, que beneficiará mais de 10 mil profissionais estatutários, temporários e Agentes Comunitários de Saúde (ACSs), será encaminhada à Câmara Municipal de Manaus já na próxima segunda-feira, 20.

“Estou entrando no sétimo ano de governo em que se repete o mesmo bom filme, em normalidade, em paz e com diálogo aberto. Foram várias as discussões, que ensinam às duas partes, para chegarmos ao acordo com os profissionais dessa importante secretaria que é a da Saúde, a Semsa”, afirmou o prefeito.

Arthur também disse que a prefeitura está em negociação com os professores. “Haveremos de chegar também a um acordo, porque eles sabem que há respeito de nós para eles. Temos um projeto conjunto para melhorar a educação básica, que já é referência ao ser a nona no Ideb e queremos empurrá-la para a oitava posição, para que outros prefeitos possam continuar avançando”, avaliou.

A data-base da Saúde municipal vem, segundo o prefeito, em um momento complicado para a saúde do Estado. “Vamos funcionando com normalidade. Nossas unidades de saúde estão dando conta do recado em uma hora de muito tumulto para a saúde do nosso Amazonas. A parte que nos cabe fazer, fazemos, procurando aperfeiçoar, porque sempre é possível melhorar. E, repito, sempre com respeito pelos nossos servidores”, completou Virgílio.

O prefeito destacou, ainda, que além do cumprimento das datas-bases, sua gestão também honra o pagamento em dia dos servidores municipais, “sem nunca atrasar, muitas vezes, antecipando o 13º salário, ou seja, temos um conceito junto aos nossos servidores que é o da pontualidade, o da palavra empenhada e cumprida, o conceito do bom-senso, porque sabemos até onde podemos ir para manter o equilíbrio fiscal e o prestígio que temos com os órgãos de crédito nacional e internacional”, finalizou.

Negociação

Estavam à mesa de negociação do acordo salarial 2019 dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), representantes da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno (Semef) e da categoria dos trabalhadores. “O acordo entre as partes foi concluído após cerca de dois meses de negociação e conta com a aprovação da Semef, pelo próprio secretário Lourival Praia”, destacou o secretário da Semsa, Marcelo Magaldi.

"Ficamos muito satisfeitos com essa negociação. Foi um processo cordial entre gestores e trabalhadores do SUS, em que garantimos o Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC) de 2019, mais um porcentual de 2017 nesse reajuste. É importante destacar que os gestores da mesa permaneceram abertos às negociações posteriores de nossas demandas", disse Marilene Vilhena, coordenadora da mesa e representante do SindSaúde.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Maternidade Azilda Marreiro inaugura solário para mães e bebês