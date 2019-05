Prefeitura irá mapear saúde dos moradores do Lago Azul

A ação busca analisar a área irá servir para atualizar as informações da região, descobrindo o perfil epidemiológico da comunidade. | Foto: Reprodução





Manaus - Moradores do bairro Lago Azul, na zona Norte, estão recebendo a visita de agentes comunitários de saúde e de agentes de controle de endemias do Distrito de Saúde (Disa) Norte, da Prefeitura de Manaus, para a elaboração do Plano de Territorialização. O levantamento de dados naquela área irá servir para atualizar as informações do cadastro individual de moradores e dos imóveis, conhecendo o perfil epidemiológico da comunidade, garantindo estratégias para melhorar o acesso dos usuários aos serviços de saúde.

A ação, que acontece de forma integrada entre a Divisão de Atenção e Vigilância em Saúde Norte da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), teve início na última quarta-feira, 15, e só será encerrada quando todos os imóveis do bairro tiverem sido cadastrados. A área de abrangência do plano é de aproximadamente 628 mil metros quadrados, divididos em 33 quarteirões e 3.593 imóveis, entre casas e apartamentos, com uma população estimada de 14.372 pessoas.

Equipes da Prefeitura se mobilizam para mapear o bairro Lagoa Azul. | Foto: Reprodução

As quatro equipes de agentes são acompanhadas por um supervisor de área e pela chefia do Setor de Territorialização do Disa Norte, para o reconhecimento gráfico e sanitário da área.



Conforme o enfermeiro Luciano Pereira, do Disa Norte, o Plano de Territorialização é importante porque somente por meio da coleta de informações é possível garantir o verdadeiro perfil epidemiológico da localidade. As informações solicitadas incluem atualizações de dados pessoais; existência de moradores com algum tipo de patologias; se há recebimento de benefício social; características do imóvel, entre outros.

“O Plano de Territorialização proporciona a qualificação das informações obtidas nas visitas, conhecendo o perfil da comunidade para que a partir das quatro equipes da Estratégia de Saúde da Família que atuam na comunidade, seja possível garantir ações para melhorar o acesso da comunidade aos serviços”, informou Luciano.

A dona de casa Margareth Naldler, 52, elogiou o trabalho realizado pela equipe de visitação. “É muito importante que a Prefeitura de Manaus tenha o controle das informações sobre as necessidades da comunidade e possa, assim, aperfeiçoar os serviços que nos oferece”, afirmou.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Prefeitura cumpre data-base de trabalhadores da Saúde