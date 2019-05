Detran-AM vai repassar R$ 2 milhões para Seinfra sinalizar rodovias

Acordo firmado irá garantir a manutenção das rodovias estaduais. | Foto: Claudio Heitor / Secom

Amazonas - O diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito, Rodrigo de Sá, assinou, na tarde desta sexta-feira (10), um protocolo de intenções que vai garantir futuramente o repasse da ordem de R$ 2 milhões para a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra). O recurso terá finalidade de aplicação exclusiva em ações de sinalização viária na capital e nos municípios do interior do Estado. A assinatura ocorreu no encerramento do Maio Amarelo 2019, no Centro de Convenções Vasco Vasques, onde mais de 5 mil pessoas circularam nos dois dias do evento.

A ação faz parte do pacote de investimentos do Governo do Estado com o objetivo de melhorar a sinalização das estradas estaduais, garantindo mais segurança aos condutores.

"Com a Seinfra, nós vamos cumprir o papel institucional previsto no artigo 320, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que é destinar recursos provenientes das multas também para as atividades de fiscalização. Serão R$ 2 milhões neste primeiro momento para que a gente possa iniciar esse trabalho. Nossas estradas são carentes de fiscalização. O governador Wilson Lima será o primeiro governador a fazer esse tipo de trabalho no Amazonas", ressaltou o diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá.

Integração

O titular da Seinfra, Carlos Henrique Lima, reforçou a importância da integração entre as instituições governamentais para a melhoria na segurança viária. "O mais importante é a transversalidade da gestão. É o Detran entendendo que a Seinfra tem como foco melhorar a infraestrutura e as condições das rodovias do Amazonas. Certamente que a sinalização vai refletir na diminuição no índice de acidentes ao longo das rodovias do Estado", acrescentou Lima.

Cooperação Técnica com a Fiocruz Amazônia

Durante o encerramento do Maio Amarelo, o diretor-presidente do Detran-AM também assinou um protocolo de intenção sobre um Termo de Cooperação Técnica com a Fiocruz Amazônia. O objetivo é a integração de dados a fim de atender ao projeto de pesquisa “Plataforma Digital Colaborativa da Prevenção e Vigilância das Violências”. O intuito é o desenvolvimento de um aplicativo que tem como finalidade a construção de uma base de dados compartilhada com todas as instituições do trânsito e saúde no Amazonas.

"Temos muita coisa para trabalharmos juntos em termo de prevenção e também para aproveitar melhor as informações que são geradas dos sinistros, dos casos de acidente. Com esses dados, poderemos ter uma melhor avaliação sobre o real problema do que acontece, contribuindo para o criação de políticas públicas específicas relacionadas ao trânsito", ressaltou o diretor da Fiocruz Amazônia, Sérgio Luz.

Maio Amarelo

Com o tema “No trânsito, o sentido é a vida”, o Maio Amarelo 2019 é um movimento internacional de conscientização em prol da redução de acidentes de trânsito. Durante os dois dias do evento, que ocorreu na quinta-feira (09/05) e nesta sexta-feira (10/05), mais de 5 mil pessoas passaram pelos estandes que ofertaram serviços e ações educativas para crianças e adultos. Além disso, cerca de 1 mil Certificados de Licenciamento de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLVs) foram emitidos no mutirão de entrega do documento.

