Sefaz realiza maior apreensão nos últimos dez anos

Manaus - Fiscais da Secretaria de Estado de Fazenda do Amazonas (Sefaz/AM) apreenderam cerca de 3.000 caixas de conhaque e outras bebidas sem nota fiscal no Porto do São Raimundo, na zona oeste de Manaus, na tarde desta sexta-feira (17/05). A ação dos fiscais interceptou uma balsa com a mercadoria irregular no momento do desembarque.



A embarcação vinha de Santarém, no Pará, e os produtos seriam comercializados em Manaus. O valor estimado das mercadorias é de R$ 250 mil. A operação que resultou na apreensão das bebidas contou com o apoio da Polícia Militar do Amazonas.

A apreensão acontece um dia depois de outra blitz bem sucedida da fiscalização da fazenda estadual. Na última quinta-feira (16/05), foram apreendidos cerca de 75 mil maços de cigarro sem nota fiscal no Porto de Manaus, no Centro. A mercadoria está avaliada em torno de R$ 600 mil.

Também proveniente do estado vizinho, o produto estava escondido atrás de uma coluna com caixas de pomadas anti-inflamatórias. Os fiscais acreditam que as caixas de pomada foram colocadas para inibir o cheiro do cigarro.

“É seguramente a maior apreensão de cigarro em mais de dez anos”, diz o fiscal Cristóvão Valença, há mais de 33 anos atuando no Departamento de Fiscalização da Sefaz.

De acordo com o diretor de Fiscalização da Sefaz, Diego Silveira, as mercadorias aprendidas foram encaminhadas para o depósito da Sefaz/AM, situado no bairro do São Francisco. Se os contribuintes não forem identificados, será dado o perdimento das cargas.

“Se a Sefaz não identificar o contribuinte – que é o que acontece na maioria das vezes, já que vem num barco, mas chega aqui a pessoa não pega, abandonando a carga –, os itens irão para leilão, e o fruto desse leilão convertido em imposto para o Estado”, explicou ele.

