Chuvas voltam a causar transtorno na Praça 14

Manaus - Dois dias depois de sofrem com inundações, moradores da rua Ayrão, na praça 14, zona Centro Sul de Manaus, tiveram novamente momentos de transtorno com a chuva que caiu na manhã de hoje (18). Em imagens enviadas por moradores do local, mostram a via tomada pela água, que invadiu algumas casas.

Um morador relatou que o problema é recorrrente e destacou a falta de empenho das autoridades. "Quando inunda, as equipes vem ao bairro, fazem análises, prometem providências para que não volte a acontecer e somem logo seguida com o problema permanecendo na região" disse

Em outra reclamação, o frequentador do bairro, Marcos Salles, de 28 anos, disse que os moradores precisam ficar atentos, quando a chuva inicia, para não serem pegos de surpresa pela inundação. "Basta dez minutos de chuva para inundar tudo, levando horas para normalizar a situação no bairro, além de trazer prejuízos, pois muitas vezes a água invade até mesmo as casas do bairro", disse o homem que estava no local visistando familiares no momento da chuva.

Na noite de quinta -feira (16), a chuva também causou prejuízos para os moradores da rua Ayrão e demais ruas do bairro Praça 14. A força da água alagou casas impedindo que muitos pudessem sair da residênida e alguns moradores perderam movéis.



Monitoramento

O monitoramento nas áreas de riscos da cidade, no período chuvoso, é realizado diariamente pela Defesa Civil e conta com o reforço dos Núcleos de Proteção e Defesa Civis nas comunidades (Nupdecs), formados por voluntários que ajudam o órgão a monitorar esses locais. Outro reforço é o monitoramento por pluviômetros instalados na capital.

