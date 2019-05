Atos públicos marcam o Dia Nacional contra Exploração Sexual Infantil

Manaus - O sábado (18), foi marcado por uma série de atividades na capital e interior do estado para promover ações de conscientização sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Ações realizadas pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), levou a Praça Heliodoro Balbi, no Centro de Manaus, e o Porto de Cacau Pirêra, abordagens informativas, atendimento e orientações sobre os direitos das crianças e adolescentes.

Na Praça Heliodoro Balbi, localizada na avenida Sete de Setembro, Centro de Manaus, foi realizado um ato público em combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes, reunindo Sejusc e órgãos parceiros como as secretarias estaduais de Assistência Social (Seas), de Educação (Seduc-AM); municipais de Educação e de Saúde, além da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e Caritas Arquidiocesiana de Manaus. A ação foi organizada pelo Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes, composto por órgãos do estado e sociedade civil, e contou com oficinas de pintura e apresentações teatrais.



De acordo com a titular da Sejusc, Caroline Braz, a proposta das ações, além oferecer um atendimento de qualidade para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, é educar e conscientizar a população sobre os direitos das crianças de adolescentes.



“Todos temos a missão de proteger nossas crianças. Durante esta semana estivemos nas ruas, praças, escolas e centros de convivência para conscientizar a população sobre a importância de respeitar os direitos”, afirma ela. “Sob a orientação do governador Wilson Lima, estamos levando os serviços para perto do cidadão, de forma acessível e efetiva”.



Interior do Estado

As ações pelo Dia Nacional aconteceram também no Porto do Distrito de Cacau Pirêra (a 27 quilômetros da capital), onde foram entregues à população materiais educacionais sobre abuso e exploração infantil.

A iniciativa contou também com o apoio do Ônibus da Mulher, serviço itinerante oferecido pelo Governo do Amazonas, que leva atendimento social, psicológico e rodas de conversas sobre violência doméstica. Os profissionais do serviço ficaram à disposição para atender crianças e familiares que buscavam apoio e orientação.



Em Novo Airão, foram realizadas abordagens informativas em alusão ao Dia Nacional, ao lado dos serviços de cidadania, como emissão de carteiras de identidade, certidões de nascimento e demais itens necessários para solicitar a documentação.

No Porto do Distrito de Cacau Pirêra foram entregues à população materiais educacionais sobre abuso e exploração infantil

