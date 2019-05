Uma pessoa está desaparecida após naufrágio de embarcação no AM

Uma pessoa ainda não identificada desapareceu no início da manhã deste domingo (19), após cair de uma lancha nas proximidades do município de Nhamundá | Foto: Reprodução

Manaus - Uma pessoa ainda não identificada desapareceu no início da manhã deste domingo (19), após cair de uma lancha nas proximidades do município de Nhamundá, distante 375 KM da capital amazonense. O acidente teria ocorrido por volta das 00h30 de hoje.



A Agência Fluvial de Parintins, subordinada à Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental informou que está tomando as providências referentes ao acidente. O número de pessoas envolvidas no acidente ainda não foi divulgado. Uma equipe de Busca e Salvamento da Agência Fluvial de Parintins foi direcionada ao local para dar início às buscas do desaparecido.

Em nota, a Marinha do Brasil, por intermédio do Comando do 9º Distrito Naval, informou que um inquérito será instaurado para apurar as causas, circunstâncias e possíveis responsabilidades pelo ocorrido.

