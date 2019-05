Pesquisa aponta níveis de chumbo e alumínio na água de Parintins

Manaus - Um estudo preliminar realizado pelos alunos de mestrado da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) identificou níveis preocupantes de contaminação da água tratada no município de Parintins. No total dos 28 poços do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins (Saae) analisados, sete apresentaram contaminação por alumínio e chumbo.

O resultado foi apresentado em 2018 pelos pesquisadores do mestrado em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos da UEA. Segundo a pesquisa, a água tratada distribuída nas torneiras do município de Parintins (distante 325 quilômetros de Manaus) apresenta alto potencial Hidrogeniônico (pH).

Embora pareça um resultado alarmante, o coordenador do curso de Mestrado em Geografia da UEA, Carlossandro Albuquerque, afirma que uma análise mais aprofundada deve ser feita. Além da pesquisa dos alunos da UEA, outro monitoramento também foi realizado pela Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) no começo deste ano. O Laudo de Medição Para Potabilidade realizado pela companhia indicou presença de alumínio acima dos níveis estabelecidos pela Portaria nº 05/2017 do Ministério da Saúde (MS).

A análise da pesquisa foi encaminhada para o diretor do Saee, Nelson Campo, e ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam).

O diretor do Saae informou que a água que chega às torneiras da população não apresenta contaminação, mas elementos químicos inerentes ao solo. Segundo Nelson Campos, nenhum vestígio de coliformes totais ou fecais (ecoli) foram detectados na água do município.

Em abril deste ano os municípios de Parintins e Barreirinha também receberam supervisão e acompanhamento, realizado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), das atividades no Programa de Vigilância da Água de Consumo Humano (Vigiagua). Os resultados das análises ainda não foram divulgados.

