Prefeitura e Suframa iniciam obras no Distrito de Manaus nesta segunda

Brigas politicas atrasaram as obras, que enfim terão inicio. | Foto: Márcio James/ Semcom

Manaus - Pela primeira vez, a Prefeitura de Manaus será responsável pela recuperação das vias do Distrito Industrial 1. Depois de anos de imbróglio político, os trabalhos de recapeamento e manutenção começam nesta segunda-feira, 20/5, na bola da Samsung, com à articulação do prefeito Arthur Virgílio Neto junto à Suframa.



O início dos serviços para dois dos três lotes de obras, será dado pelo próprio prefeito e pelo superintende da Suframa, Alfredo Menezes, que desde que assumiu a gestão da autarquia tem sido um grande parceiro do município, sobretudo no que se refere aos interesses da Zona Franca de Manaus.

A revitalização do Distrito Industrial de Manaus integra o eixo “Cidade em Movimento”, um dos cinco programados pela Prefeitura de Manaus dentro do pacote de obras em homenagem ao Aniversário da Cidade, que este ano completa 350 anos.

Para a realização dos serviços foram garantidos R$ 150 milhões do Tesouro Nacional, via Ministério do Planejamento. Entretanto, a execução dos três lotes, está orçada em R$ 136 milhões – R$ 14 milhões a menos que estimado.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Homem é preso após invadir imóvel para roubar alumínio em Manaus