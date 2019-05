Colisão entre três carros deixa mulher ferida na avenida do Turismo

Manaus - Na manhã desta segunda-feira (20), ocorreu um acidente envolvendo três carros na avenida do Turismo, nas proximidades do Copacabana Chopperia, sentido Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. A colisão deixou uma jovem de 20 anos ferida.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para uma unidade hospitalar da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde da jovem. O Manaustrans não informou mais detalhes da colisão.

O Manaustrans controlou o trânsito no local | Foto: Divulgação/Manaus Trans

O Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) realizou a perícia do acidente. Agentes do Manaustrans controlaram o fluxo de veículos na área. A via foi liberada às 9h.

