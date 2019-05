Corpo de menina desaparecida em naufrágio é encontrado, no AM

A menina estava desparecida desde domingo (19) | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus - O corpo de uma menina de 11 anos foi encontrado nas proximidades do município de Nhamundá (a 375 quilômetros de Manaus) nesta segunda-feira (20). A menina, identificada como Vitória, desapareceu no início da manhã de domingo (19), após um naufrágio de uma lancha no município.

A informação foi confirmada pela Agência Fluvial de Parintins, subordinada à Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, que foi encaminhada ao local para tomar as devidas providencias em relação ao acidente.

De acordo com a agência, outras três pessoas que estavam na embarcação foram resgatas com vida.

Em nota, a Marinha do Brasil, por meio do Comando do 9º Distrito Naval, informou que um inquérito será instaurado para apurar as causas, circunstâncias e possíveis responsabilidades do acidente.

