Vídeo: projeto promove dia especial para mães venezuelanas em Manaus

Manaus - Lazer gratuito para mães e filhos. Mulheres venezuelanas que hoje moram em Manaus participaram do projeto social Hermanitos, que funciona todos os dias no bairro Parque Dez com diversos serviços. A maior movimentação ocorreu em um bazar com produtos doados pela comunidade. Cada mãe recebeu um voucher no valor de 120 hermanitos, moeda criada pelo grupo.

Keidy Ramirez, mora em Manaus há um ano e aproveitou o bazar para levar vários acessórios para ela e para as crianças.

Quem quiser colaborar com o projeto é só acessar o site hermanitos.com.br

