Arquidiocese nega pedido de renúncia de arcebispo de Manaus

Manaus - Após informações que o arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Castriani, teria enviado uma Carta de Renúncia ao Papa Francisco, a Arquidiocese encaminhou uma nota, nesta segunda-feira (20), negando a informação.

De acordo com a nota, Dom Sérgio informou ao Papa somente a sua situação de saúde. No documento, o arcebispo afirma para o líder católico ficar à vontade para tirá-lo da Arquidiocese se assim julgar necessário.

Castriani foi nomeado Arcebispo de Manaus no dia 12 de dezembro de 2012 e tomou posse em 23 de fevereiro de 2013. Ele completa 65 anos de idade no próximo dia 31 de maio e foi diagnosticado há quatro anos com Mal de Parkinson.

“Dom Sergio continua a fazer tudo o que compete a ele enquanto arcebispo da Arquidiocese de Manaus”, afirma um trecho da nota.



Linha de sucessão

Em uma possível saída de Dom Sérgio, na linha de sucessão na Arquidiocese de Manaus estão os bispos auxiliares de Manaus Dom José Albuquerque de Araújo, e Dom Edmilson Tadeu Canavarros dos Santos.

