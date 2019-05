Malha viária do Distrito Industrial recebe obras de revitalização

Manaus - Na manhã desta segunda-feira (20), o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, e o superintendente da Suframa, Alfredo Menezes, deram início às obras de recapeamento e manutenção das vias do Distrito Industrial I. A cerimônia ocorreu na sede da Suframa, localizada na avenida Ministro João G. de Souza, Distrito Industrial I, Zona Sul da capital amazonense.



Após um longo período de desentendimento político, que vem desde 2007, a revitalização do Distrito Industrial se tornou realidade. Ao todo, as obras irão alcançar 35 vias da área que concentra as indústrias da principal matriz econômica do Estado, a Zona Franca de Manaus (ZFM).

Todas as vias serão totalmente reestruturadas desde a base, ganharão novo pavimento, drenagens superficiais - onde for necessário - calçadas, meios-fios e sarjetas.

Dos 150 milhões garantidos no Tesouro Nacional, via Ministério do Planejamento, o projeto está orçado em R$ 136 milhões – R$ 14 milhões a menos que o estimado.

Segundo o prefeito de Manaus, o valor deverá retornar para o Tesouro Nacional. Contudo, juntamente com o superintendente da Suframa, Arthur planeja usar o dinheiro para a requalificação das vias do Distrito Industrial II.



“Estamos trabalhando arduamente em parceria para que esse saldo não volte para o Tesouro. Desejamos que esse valor vá para um fundo no qual direcionaremos para o recapeamento das vias do Distrito Industrial II. Apesar da situação econômica brasileira está num momento delicado, estamos trabalhando no sentido de trazer uma agenda positiva para o país”, reafirmou o coronel Alfredo Menezes.

Questionado se seria aconselhável dar início à revitalização das vias no período de chuvas, o prefeito declarou que é possível requalificar no inverno.

"Quando o solo fica encharcado, acabou o dia. Quando chove e o solo não fica encharcado existem meios de avançar o trabalho nesse local. Não faremos nada inapropriado, que signifique jogar dinheiro fora. Prefeito pode trabalhar no inverno, sempre com dedicação e bom senso”, replicou Arthur Neto.

O líder do Poder Executivo Municipal ainda anunciou o andamento das atividades da Prefeitura. “O nosso desejo é repaginar, revitalizar e dar orgulho a todos os visitantes e moradores de Manaus, de ter uma sede administrativa do Distrito à altura da força do mais estratégico Polo Industrial do País, que defende a floresta amazônica”, decretou.

‘Requalifica’

Além das obras de revitalização das ruas do Distrito Industrial, o programa de Requalificação Viária de Manaus – o “Requalifica”, também faz parte do eixo “Cidade em Movimento”, um dos cinco programados pela Prefeitura de Manaus no pacote de obras em homenagem aos 350 anos da capital, e que já está em plena execução. Quatro frentes já atuam no recapeamento de importantes corredores viários nas zonas Sul, Centro-Sul, Norte, Leste e Centro-Oeste da capital.

Somente na primeira etapa do programa são quase 90 quilômetros de recapeamento em 168 vias. Os recursos já estão no caixa da Prefeitura, na ordem de R$ 51 milhões, oriundos de uma operação de crédito com o Banco do Brasil.

