Amazonas anuncia R$ 20 milhões contra o narcotráfico no Estado

Manaus- Na abertura do Seminário Interestadual de Abordagem a Embarcações, no Cento de Convenções Vasco Vasques, nesta segunda-feira (20), o secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Louismar Bonates, anunciou investimento de R$ 20 milhões para o combate ao narcotráfico. O evento reúne representantes de vários estados para definir padrões de abordagens e de embarcações utilizadas em ações policiais.



De acordo com Bonates, o investimento será em lanchas blindadas, lanchas de transporte de tropas, em armamentos e equipamentos de ponta para uso das Polícias Civil e Militar em ações nos rios amazônicos.

“Por determinação do governador Wilson Lima, serão investidos só na parte de policiamento fluvial e segurança de fronteira mais de R$ 20 milhões, para que a gente possa combater de maneira mais efetiva o tráfico de drogas, um grande mal que temos na nossa sociedade hoje”, afirmou.

As lanchas, armamentos e equipamentos serão utilizados nos municípios de Coari, Tefé, Tabatinga e Manaus.

Investimentos

Entre os equipamentos estão incluídos cinco lanchas blindadas, duas lanchas tipo a jato e óculos de última geração com miras holográficas. Também serão adquiridos 1.750 novos armamentos, entre pistolas 9mm e espingardas calibre 12.

“No Amazonas temos poucas rodovias, mas temos uma vasta rede hidrográfica, que é o meio de transporte na nossa região. Nosso objetivo é reforçar essas áreas. O narcotráfico só será combatido de forma eficaz no rio se tivermos um poderio de fogo e segurança para nossos policiais muito maior do que temos hoje", disse Bonates.

O Governo do Estado também se prepara para investir em um Batalhão de policiamento Especial de Fronteira, com destacamento em São Gabriel da Cachoeira.

Estratégia

O primeiro Seminário Interestadual de Abordagem a Embarcações vai ao encontro da estratégia de Segurança Pública da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). O evento é organizado pela SSP e pelo Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública (Iesp).

Conforme o secretário de Segurança do Amazonas, a troca de informações é fundamental para reforçar as ações policiais. “O objetivo desse seminário é conhecer a forma de atuação das forças de segurança de outros estados e também das Forças Armadas. Em uma eventual necessidade de trabalharmos em conjunto, teremos uma efetividade maior nas nossas ações”, disse.

Palestrante no evento, o comandante de Operações do Comando Militar da Amazônia, general de brigada Omar Zendim, destacou a atuação do Exército na região fronteiriça.

“É uma atuação 24 horas por dia, sete dias por semana, em toda essa faixa de fronteira. Diuturnamente, todos os pontos de entrada no território nacional são guarnecidos e revistados por todas as nossas tropas”, afirmou.

Evento

O Seminário segue até a próxima quinta-feira (23), no Centro de Convenções Vasco Vasques, no bairro Dom Pedro, na zona centro-oeste de Manaus. Em todos os dias, as atividades começam às e seguem até as 17h, com exceção do último dia, que terminará às 16h.

Uma feira com novidades tecnológicas na área de segurança pode ser conferida pela população em geral na entrada do Centro de Convenções.

