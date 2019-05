Em 2ª edição, projeto 'Filho por Um Dia' leva carinho e atenção a mães

O evento, idealizado pela primeira-dama Elisabeth Valeiko, busca dar carinho às internas da Fundação Doutor Thomas | Foto: George Dantas

Manaus - Na tarde desta segunda-feira (20), o Fundo Manaus Solidária realizou a segunda edição do projeto "Filho por um dia", na Fundação Municipal de Apoio ao Idoso Doutor Thomas, localizada no bairro Nossa Senhora das Graças, na Zona Centro-Sul de Manaus.



Participaram do evento 43 idosas internas da Fundação Doutor Thomas, além de seus "filhos adotivos", compostos por servidores públicos, vereadores, deputados estaduais, além dos animadores do evento - tarefa designada aos recriadores do parque Cidade da Criança.

A primeira edição do evento ocorreu no Dia das Mães em 2018, também na Fundação Doutor Thomas, quando servidores e colabores do Estado, além de membros do Poder Legislativo, "adotaram" uma mãe para um dia de festa, para demonstrarem todo o carinho e atenção que elas merecem.

Para a primeira-dama e idealizadora do projeto, Elisabeth Valeiko, muito mais do que o evento em si, o que fica para elas é o carinho recebido.

"O principal aqui não é o presente, mesmo que nossas internas fiquem muito felizes em serem lembradas. Mas, a função aqui é distribuir o amor, de dar um pouco do que nós recebemos durante a nossa vida. São pessoas idosas, muitas morando aqui a muitos anos, e vocês não fazem ideia do carinho que as mesmas nos recebem, sendo extremamente gratificante", disse ela.

A primeira-dama comentou ainda sobre a participação da Prefeitura no evento. Segundo ela, é fundamental terem o conhecimento de que são, sim, olhadas e amparadas pela Prefeitura e por todos os servidores que atuam na fundação, para que tenham a certeza que não estão desamparadas’, finalizou.

A ação visa um vínculo de amizade entre as mães adotadas e seus filhos por um dia.

