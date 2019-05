Rodoviários decidem parar 100% da frota na sexta-feira (24), em Manaus

Participaram da reunião representantes das nove empresas de transporte coletivo que atuam na cidade | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Rodoviários aprovaram o indicativo de greve de 100% da frota de ônibus a partir de zero hora da próxima sexta-feira (24) em Manaus. A decisão foi tomada, na tarde desta segunda-feira (20),durante uma assembleia geral realizadana sede Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus (STTRM), localizada no bairro Nossa Senhora das Graças, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Participaram da reunião representantes das nove empresas de transporte coletivo que atuam na cidade. A categoria reivindica a permanência do quadro atual dos cobradores do transporte público e protestam contra a diminuição de salário.



Segundo o diretor de comunicação social do STTRM, Gabriel Guimarães, a aprovação da paralisação será divulgada em edital publico e deve ser encaminhada para o Ministério Público do Trabalho no Amazonas (MPT-AM), que deve negociar com o Sindicato das Empresas (Sinetram).

"Será exposto a decisão da categoria na reunião de negociação. Esperamos que o Sinetram faça uma proposta descente ou vamos seguir com a nossa decisão e parar cem por cento da frota", disse Guimarães.

O Sindicato dos Rodoviários informou ao Portal Em Tempo que as empresas de transporte público têm o interesse de implantar um sistema em que não haja necessidade da atividade dos cobradores nos ônibus, como já funciona em outras capitais do Brasil.

Por meio de nota, o Sinetram informa que está agendada, para terça-feira (21), às 9h30, uma reunião com o STTRM, no MPT-AM, para tratar das reivindicações da categoria. A instituição informa ainda, que não foi encaminhada proposta referente à retirada de cobradores, bem como suspensão de intervalos.

Em relação à greve, até o momento o Sinetram não foi notificado sobre o assunto.

