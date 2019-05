Faculdade Boas Novas realiza atendimento psicológico a população

Os atendimentos serão realizados por psicólogos voluntários | Foto: Divulgação

Manaus - A Faculdade Boas Novas, por meio da coordenação de extensão, oferece atendimento clínico psicológico gratuito a população de baixa renda. O serviço será oferecido entre os dias 20 a 30 de maio e o público-alvo são mulheres que não possuem condições de pagar ou aguardar atendimento profissional. O agendamento pode ser feito de segunda a quinta-feira, das 8h às 21h.

Os atendimentos serão realizados por psicólogos voluntários e os procedimentos adotados serão constituídos de escuta emergencial, estímulo da prevenção e saúde.

Palestra

Além do atendimento psicológico, a Faculdade Boas Novas realizará também uma palestra Psicoeducativa com o tema Feminicídio, ministrada pela psiquiatra Alessandra Pereira. A palestra acontece no dia 24 de maio, às 19h. O evento é aberto para a comunidade e acontecerá no Auditório Ana Lúcia Câmara – anexo 2 FBN, no complexo Canaã.

Para realizar agendamento e obter mais informações os interessados devem ligar no telefone 99116-7458.

Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Amazonas está em terceiro lugar no Brasil em casos de feminicídio. Na cidade de Manaus são registrados 50 casos por dia conforme dados da Delegacia Especializada em crimes contra a mulher (DECCM).

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Defensores realizam mutirão de atendimento na Arena da Amazônia

Internos do Compaj e CDPM recebem curso de qualificação em pintura