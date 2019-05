Mulher fica ferida após carro colidir com ônibus, em Manaus

Manaus - Uma recepcionista de 41 anos ficou ferida após o carro que dirigia ser atingido por um ônibus na rua Barão de Rio Branco com a rua Visconde de Sinimbú, no bairro Parque das Laranjeiras, na Zona Centro-Sul de Manaus, na manhã desta segunda-feira (21).

Segundo informações, a mulher seguia pela rua Visconde de Sinimbú e, ao cruzar a rua Barão de Rio Branco, o carro Siena, de cor vermelha, foi atingido por um ônibus da linha 026.

Sentindo dores na cabeça e na coluna, a mulher foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste da capital, sem risco de morte.

Cerca de três passageiros estavam no ônibus da empresa Rondônia, mas ninguém ficou ferido. A lateral esquerda do Siena ficou totalmente destruída.

O sobrinho da recepcionista, de 32 anos, disse que a tia estava a caminho do trabalho após deixar a filha na escola. Este é o segundo acidente que a recepcionista se envolve.

Agentes do Manaus foram acionados para o local | Foto: Josemar Antunes

"Ela saiu de casa para deixar a filha na escola como sempre faz. Possivelmente a causa do acidente foi falta de atenção ao cruzar as vias. Aproximadamente há um mês minha tia se envolveu em acidente ao colidir com outro carro, mas sem gravidade", afirmou.

Uma equipe da perícia criminal, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), esteve no local para coleta de dados. O laudo das causas do acidente será entregue para a Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat).

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) estiveram no local para auxiliar outros condutores que trafegavam pela via.

Leia mais:

Colisão entre três carros deixa mulher ferida na avenida do Turismo

Asfalto cede e ônibus fica preso em buraco no Japiim