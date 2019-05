Acadêmicos promovem conferência sobre políticas públicas, em Manaus

Manaus- A Controladoria-Geral do Estado (CGE-AM) atendeu ao pedido dos alunos e professores e está apoiando a Conferência Acadêmica de Políticas Públicas que inicia nesta terça-feira (21), no auditório da Universidade Paulista (Unip), no bairro Flores.

O objetivo do evento é mobilizar os segmentos sociais e a classe universitária com o intuito de proporcionar o debate de ações estratégicas que deverão contribuir com os avanços das políticas, inclusive com a criação de propostas para serem incluidas no Plano Plurianual (PPA) 2020/2023, do Governo do Amazonas.

Durante três dias, os participantes serão divididos em cinco Câmaras Temáticas: Saúde, Educação, Meio Ambiente, Segurança e Assistência Social. Os titulares das pastas referentes a todos os temas – Susam, Seduc-AM, Sema, SSP-AM e Seas, respectivamente, já confirmaram presença no segundo dia do evento.

Os secretários estaduais serão os responsáveis para apresentar a estrutura de cada secretaria e as estratégias para o desenvolvimento das ações. Após as palestras, haverá sabatina. A intenção é que não haja dúvidas sobre o trabalho que vem sendo feito no Estado e, também, estimular a sociedade para a participação nas políticas públicas.

O coordenador da Conferência, José Marques, reforça o papel da Universidade na busca de contribuir com o bem-estar da população em geral. “Nesses dias de Conferência, a nossa tarefa é avaliar tudo aquilo que já foi conquistado ao longo dos anos enquanto dever do estado, fazer os apontamentos necessários para o aprimoramento das políticas e definir as estratégias para superação dos desafios”, orienta.

Para o controlador-geral do Estado, Alessandro Moreira, que na abertura do evento vai proferir palestra sobre o papel da Controladoria no Amazonas, é importante destacar o empenho da Universidade para a realização do evento, assim como para o fortalecimento das políticas de desenvolvimento nas diversas esferas estaduais.

“Somos gratos por essa oportunidade que está sendo dada, seguindo justamente a linha do governo Wilson Lima, que é a de envolver todos no processo. Penso que esse é o melhor momento para avançarmos”, finaliza o controlador-geral.

Ato de solidariedade

Cerca de 300 pessoas foram inscritas para participar da Conferência. Durante o evento, serão arrecadados alimentos não perecíveis para a Campanha da Fraternidade, da Arquidiocese de Manaus, que este ano tem como tema “Fraternidade e Políticas Púbicas”.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Prefeitura e Suframa iniciam obras no Distrito de Manaus nesta segunda