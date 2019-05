Menina de 11 anos some após conhecer rapaz pela internet, em Manaus

Manaus - A família de Vivian Cecília dos Santos, de 11 anos, está em busca do paradeiro da menina, desaparecida desde a última segunda-feira (21). Vivian foi vista pela última vez acompanhada por um rapaz, até o momento não identificado, saindo da Escola Raimundo Bello Ferreira, localizada no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

A tia de Vivian, Vanda Santos, contou ao Portal Em Tempo que a menina estuda no período da manhã e sai da escola por volta de 12h. No entanto, na segunda-feira (21), os responsáveis da instituição liberaram os alunos às 11h30.

“Ela saiu mais cedo, mas a escola não esperou a condução chegar ao local antes de liberá-la”, disse Vanda, acrescentado que a motorista responsável pelo transporte de Vivian tinha, inclusive, cadastro biométrico na instituição, que autorizava os serviços de condução.

Vídeos de câmeras de segurança, disponibilizados pela escola, mostram a menina, acompanhada de um rapaz que usava uma blusa vermelha, às 12h, na rua da escola.

Segundo a tia de Vivian, a família desconhece o rapaz e afirma que a menina o conheceu pelas redes sociais. “Pelas informações que as colegas dela passaram, ela conheceu esse rapaz pela internet e disse que iriam fugir juntos”, disse a tia.

A família registrou um Boletim de Ocorrência (BO) na Delegacia Especializada Em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

A menina morava com a mãe e o padrasto no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus. Quem tiver informações do paradeiro de Vivian, pode ligar para os números (92) 99272-4667 ou para (92) 98156-7737.

