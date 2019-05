Homem morre após ser atropelado por ônibus no Centro de Manaus

Manaus - Após ser atropelado por um ônibus nas proximidades da Praça da Matriz, no Centro de Manaus, no dia 14 de março deste ano, um homem aparentando ter entre 60 a 65 anos morreu na madrugada desta quarta-feira (22) no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste.

De acordo com a direção da unidade hospitalar, o atropelamento ocorreu por volta das 22h. O homem foi atingido pelo ônibus da empresa Expresso Coroado e teve uma lesão grave na cabeça.



Na época, a vítima socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o pronto-socorro na Zona Leste da capital. Desde então, o paciente não teve evolução no quadro clínico.

O homem foi removido pelo IML | Foto: Josemar Antunes

Um representante da empresa do transporte público de Manaus esteve no hospital em busca de familiares da vítima para custear as despesas, mas nenhum parente foi encontrado.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat). A empresa informou que aguarda o contato de algum familiar da vítima.



