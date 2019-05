'Bazar Crisbella' acontece no próximo sábado (25) em Manaus

Manaus - Neste sábado (25) acontece o Bazar Crisbella – Novos e Seminovos, na quadra da Escola Risque e Rabisque, localizada na rua Brasil, bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus. Com entrada franca, o evento inicia às 8h e segue até as 14h30.

O ‘Bazar Crisbella’ conta com 50 expositores que irão comercializar roupas, calçados, artesanato, acessórios dentre outros a preços acessíveis. Em comemoração de um ano de aniversário, o bazar sorteará brindes, vale-compras e uma cesta básica. A feira contará com a presença de uma animadora infantil que realizará pinturas artísticas e brincadeiras.

O evento mensal é uma oportunidade de fomento de empreendedores, grande parte deles não possuem pontos físicos. “Sempre tive vontade de fazer algo diferente, para ajudar as pessoas. Cobramos apenas uma taxa simbólica dos expositores para custear a ornamentação e divulgação do bazar”, declarou a organizadora do evento, Ana Cristina.



O lar fica localizado na av. des. João Machado, Lírio do Vale, Zona Oeste de Manaus. | Foto: Divulgação

Lucro será destinado para abrigo



Parte do lucro arrecadado será convertido em doações que beneficiarão o orfanato Lar da Dona Val, localizado na avenida desembargador João Machado, Lírio do Vale, Zona Oeste de Manaus. A entidade, que abriga crianças de 2 a 17 anos, também estará presente no evento.

A feira, em parceria com a Associação de Barbeiros Navalha de Ouro (ABNO), ainda conta um ‘espaço beleza’, onde serão oferecidos serviços de corte de cabelo, sobrancelha, manicure e massagem, além de um ‘espaço gourmet’, onde será servido café da manhã e almoço com preço a partir de R$ 5.

Oportunidade

Durante o Bazar, serão sorteadas quatro bolsas de cursos profissionalizantes de informática básica, avançada, relações humanas e telemarketing, para o Grupo Sucesso.



Consumidores contemplados pelo sorteio de cursos profissionalizantes. | Foto: Divulgação

Na edição passada, a estudante de fonoaudiologia, Ana Vitória Lopes, de 20 anos, foi contemplada com uma das bolsas e está cursando na instituição profissionalizante.

“Fui sorteada com a bolsa integral. Escolhi o curso de informática básica pois é uma exigência do mercado”, conta a estudante.



Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Comunidade realiza primeiro Bazar Paraense