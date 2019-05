Greve dos professores da rede estadual do AM pode chegar ao seu fim

Manaus - Após mais de um mês de paralisação , a greve dos professores da rede estadual do Amazonas pode chegar ao fim nesta semana. Na manhã desta quinta-feira (23) acontece a votação do Projeto de Lei encaminhada pelo Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus (Asprom) à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), reivindicando uma contraproposta do reajuste salarial de 4,73% oferecido pelo Governo do Estado do Amazonas.

Em nota, a coordenadora sindical, Helma Sampaio, afirmou que a categoria não está satisfeita com o reajuste percentual de 4,73%.

“Sabemos que merecíamos mais. A nossa contraproposta era de que a perda financeira de 10,6% fosse repassada como reajuste real de maneira escalonada, mas infelizmente, apesar de termos defendido com consistência esta nossa contraproposta ela foi rejeitada”, ressaltou.



No Projeto de Lei, que foi encaminhado à Aleam, além das reivindicações já em pauta, foram acrescentadas o reajuste imediato do auxílio localidade de R$ 80 para os servidores das sedes do interior e R$ 120 para servidores que trabalham nas zonas rurais dos municípios.

A categoria espera que o Governo se comprometa reajustar, periodicamente, a quantidade de vales ofertados aos servidores para corrigir as distorções existentes entre trechos de deslocamento e carga horária. E que desista da ação judicial, suspenda as multas e não lance faltas e descontos remuneratórios nos contracheques dos professores grevistas.

Após essa votação, a coordenadora Helma afirmou que os professores irão se reunir em assembleia na sexta-feira (24) para decidir o fim ou prosseguimento da greve.

“Dependendo do resultado da votação, a categoria irá declarar o fim ou não da greve”, declarou.



