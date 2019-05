Mulher busca apoio para conseguir a guarda do filho em Manaus

Manaus - O que você faria se o seu filho de apenas 3 anos de idade fosse tirado de você com uma sentença judicial pelo seu ex-companheiro, que é alvo de uma medida protetiva movida por você? A situação aconteceu com a dona de casa Shirlany G. de A., de 39 anos, moradora do bairro da Compensa, na Zona Oeste de Manaus. Delegada diz que descumprimento de medida protetiva cabe prisão preventiva em flagrante.

Em depoimento ao EM TEMPO, a dona de casa alega que o ex-companheiro, com quem tem um filho de três anos, tirou a criança da casa em que vivia com a mãe - levando apenas a sentença judicial, expedida em 4 de junho de 2018.

"Ele chegou na minha casa e levou o meu filho sem nem ter um oficial de Justiça ou algum funcionário do Conselho Tutelar do lado dele, e ainda me ameaçou. Eu fiquei sem qualquer ação, não tive como fazer nada", diz a dona de casa.

Shirlany ainda relata que o ex-companheiro, um pedreiro, identificado como Francisco das C. S., não a deixa ver o filho nem em determinadas ocasiões como, por exemplo, datas sazonais.

Ela conta que nem o Dia das Mães conseguiu passar com a criança porque o pai não permitiu. "Ele não deixa o meu filho sair comigo para ir a um aniversário, para passear comigo. Não pode fazer nada comigo, só porque ele tem a guarda. Eu não aguento mais essa situação".

A dona de casa ainda lembra que chegou a entrar com medidas protetivas contra Francisco por uma situação de agressão contra ela e contra os dois filhos mais velhos.

"Eu saí de casa e fui para um abrigo com os meus filhos. Ele era muito cruel, e batia muito forte nas crianças. No meu filho mais velho, que tem 9 anos hoje, ele batia forte na cabeça. E aí, quando eu estava no abrigo, ele foi lá, me pediu perdão e disse que podia me tirar do abrigo, desde que eu tirasse a denúncia contra ele, já que eu poderia prejudicar ele. Eu saí do abrigo e tirei a denúncia. E foi aí que uma nova briga começou".

Entenda o caso

A dona de casa relata que a história com o pai de seu filho começou em 2016. Na época, ela já tinha dois filhos de um relacionamento anterior, e quando se uniu ao novo companheiro percebeu que os dois filhos eram alvo constante de agressões por parte do pedreiro. Ainda assim, a mulher ficou grávida e teve o terceiro filho, já com Francisco, mas ao perceber as agressões mais constantes aos dois filhos resolveu sair de casa.

Mesmo com a guarda cedida ao pai por sentença do juiz Gildo Alves de Carvalho Filho, Shirlany alega que nunca foi visitada por nenhum funcionário do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) durante o processo de guarda.

"Assim como a reportagem está conversando comigo, a Justiça tinha que ter feito comigo. Tinham que ter vindo conversar comigo, perguntar se eu queria entregar o meu filho, mas nunca fizeram. Nunca chegou uma intimação para mim, e do nada essa sentença apareceu", diz.

O outro lado

À reportagem, Francisco disse ter apenas cumprido com uma orientação que lhe foi dada em atendimento jurídico no Pronto Atendimento ao Cidadão da Compensa (PAC).

"Eu fui lá na Defensoria Pública para saber como estava o processo, e eles me disseram que a sentença já tinha saído. Inclusive, até me ofereceram para ir lá com um mandado de segurança, mas eu disse que não precisava e fui buscar o meu filho, já que a sentença me dava o direito de ter a guarda dele", diz o pedreiro.

Francisco conta que a ex-companheira é quem tem feito de tudo para prejudicá-lo, e diz que ela inventa fatos que não existem.

O pedreiro relata que em determinada ocasião, ele fez um acordo com Shirlany para que ela ficasse com o filho durante a semana, que ele buscaria a criança na sexta-feira para passar o fim de semana.

"Quando eu fui buscar o meu filho, ela começou a fazer confusão e deu parte de mim na delegacia, dizendo que eu perseguia ela e a ameaçava, quando não era isso o que estava acontecendo. Ela não quer cumprir acordos, entrou com medida protetiva e eu acatei. A Justiça me diz que o meu filho tem que ficar comigo durante a semana, e nos fins de semana ele pode ficar com ela, e eu não nego isso. Só que o que ela quer é me prejudicar", diz ele.

O pedreiro ainda relata que, mesmo com a medida protetiva expedida contra ele por Shirlany, a guarda do pequeno é dele, uma vez que a dona de casa não quer acordo com ele.

"Ela não quer acordo comigo, então o jeito vai ser seguir a decisão do juiz. A criança fica comigo durante a semana. Nos finais de semana, ela fica com ele", completa.

O que diz a Lei

A reportagem entrou em contato com o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) para esclarecer o caso. Em resposta, a corte informou que os termos da guarda compartilhada estão explícitos na sentença expedida pelo magistrado, e não é necessário o pai se utilizar de um oficial de Justiça para buscar a criança.

"Como a mãe foi assistida durante o trâmite da ação por um defensor público, qualquer novo fato deve ser comunicado à Vara de Família, via Defensoria Pública do Estado do Amazonas", diz o esclarecimento.

Já a titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), Débora Mafra, afirma categoricamente que, mesmo com a sentença, só quem poderia ter pego a criança com a mãe era um oficial de Justiça.



"Quem teria que executar a sentença era um oficial de justiça. Ele descumpriu uma medida protetiva e, nesse caso, cabe prisão preventiva", completa.

Mafra ainda salienta que não existe um tempo fixo para a duração da medida protetiva.

"A duração depende muito do juiz. Tem juiz que dá seis meses, tem juiz que dá dez meses. O tempo da medida protetiva, entretanto, só começa a contar a partir do dia em que o acusado deu ciência da medida. Se ele ainda está em medida protetiva e a descumpriu, na hora em que ele descumpriu, cabia até prisão em flagrante", ressalta.

