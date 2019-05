Menina desaparecida após sair da escola é encontrada no T4, em Manaus

Manaus - A menina V. C dos S., de apenas 11 anos, que havia desaparecido na última terça-feira (21), foi encontrada pelo padrasto na tarde desta quarta-feira (22), no Terminal de Integração 4, localizado na Zona Norte de Manaus. Ela havia sido vista pela última vez quando saía da escola onde estuda, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte, acompanhada por um rapaz.

Segundo a tia, a menina foi encontrada pelo padrasto. Ele estava colando cartazes de "desaparecida" pelo terminal. A família não deu maiores detalhes sobre em quais condições a garota foi encontrada. A informação também foi confirmada pela mãe à equipe de investigação da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

Entenda o caso

A garota saiu da escola acompanhada de um rapaz na terça-feira (21). Segundo a tia dela, Vanda Santos, a menina estuda no período da manhã e sai da escola por volta das 12h. No entanto, ontem, a coordenação da instituição liberou os alunos às 11h30. Assista ao vídeo:

| Autor: Divulgação

“Ela saiu mais cedo, mas a escola não esperou a condução chegar ao local antes de liberá-la”, disse Vanda, acrescentado que a motorista responsável pelo transporte de Vivian tinha, inclusive, cadastro biométrico na instituição, que autorizava os serviços de condução.

Vídeos de câmeras de segurança, disponibilizados pela escola, mostram a menina, acompanhada de um rapaz que usava uma blusa vermelha, às 12h, na rua da escola.

Segundo a tia de Vivian, a família desconhece o rapaz e afirma que a menina o conheceu pelas redes sociais. “Pelas informações que as colegas dela passaram, ela conheceu esse rapaz pela internet e disse que iriam fugir juntos”, disse a tia. Um Boletim de Ocorrência foi registrado na Depca.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!



Menina de 11 anos some após conhecer rapaz pela internet, em Manaus