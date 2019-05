PlanificaSUS será lançado nesta sexta-feira (24), no Amazonas

O PlanificaSUS deverá ser implementado no País até dezembro de 2020 | Foto: Divulgação

Manaus - Com data prevista para a próxima sexta-feira (24), o projeto de Planificação da Atenção à Saúde (PlanificaSUS), será promovido no Amazonas, com uma reunião preparatória na Secretaria de Estado de Saúde (Susam), a partir das 8h. Desenvolvido pelo Ministério da Saúde (MS), em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e execução do Hospital Israelita Albert Einstein (Hiae), o PlanificaSUS tem como objetivo a organização e a integração em rede da Atenção Ambulatorial Especializada com a Atenção Primária.

Desenvolvido dentro do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (Proadi-SUS), do MS, o PlanificaSUS pretende implantar a metodologia proposta pelo Conass para as chamadas Regiões de Saúde das 27 unidades da federação.



“O objetivo é organizar a rede de saúde do SUS e fortalecer a atenção primária no nosso Estado, de modo que possamos trabalhar a integração nos dois níveis de assistência. Com isso, teremos estado e municípios trabalhando integrados”, ressalta o secretário estadual de Saúde, Rodrigo Tobias.



De acordo com o coordenador do PlanificaSUS e membro da equipe do Hiae, Márcio Paresque, a reunião preparatória desta sexta-feira (24/05) visa permitir que a equipe apresente a proposta para a Susam e conheça o cenário favorável para a implantação do projeto no Amazonas. “Vamos começar com o laboratório em uma das regiões de saúde definidas pela secretaria e, a partir disso, discutir os próximos passos da implementação completa do projeto”, explicou Paresque.



No Amazonas, o Baixo Amazonas – Parintins (polo), Maués (subpolo) e entorno – foi a região de saúde escolhida para a implantação do projeto piloto.



Segundo o secretário executivo adjunto de Atenção Especializada do Interior (SEA-Interior), da Susam, Cássio Espírito Santo, ações como capacitação técnica das equipes, educação permanente, monitoramento e avaliação, identificação de indicadores, irão possibilitar “desenhar uma saúde que seja eficiente e voltada para a necessidade da população”.



O PlanificaSUS deverá ser implementado no País até dezembro de 2020. Após a primeira fase do projeto, serão realizadas mais seis etapas com ciclos de workshops, oficinas tutoriais e cursos curtos para profissionais dos serviços de atenção primária e especializada, gestão, além dos serviços relacionados à linha de cuidado prioritária.



Reunião Preparatória

A programação desta sexta-feira (24/05) será destinada a representantes das áreas técnicas de Planejamento, da Regulação, da Vigilância, da Assistência Farmacêutica, bem como de escolas de Saúde Pública, do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas (Cosems) e Instituições de Ensino e Pesquisa.



A proposta do PlanificaSUS será apresentada pela equipe do Hiae à Susam, que em seguida fará uma apresentação da Região de Saúde que participará do projeto. Ainda na sexta, será pactuada a adesão e a oficina de lançamento do PlanificaSUS, além de alinhar as agendas no estado.

*Com informações da assessoria





Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

O que fazer em caso de convulsão em criança? Confira dicas