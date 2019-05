Workshop aborda novas evidências para o turismo no Amazonas

Manaus- Palestras com temáticas variadas, desde investimento em Turismo no Amazonas até projetos de urbanização e inclusão socioambiental, integram a programação gratuita do 12º Workshop de Turismo, que acontecerá no dia (31), no Les Artistes Café Teatro, Centro. Promovido pela Prefeitura de Manaus e com vagas disponíveis, o evento traz como tema para esta edição “Novas Evidências no Cenário do Turismo para a Cidade de Manaus”.



O workshop concederá certificado de horas complementares. O público-alvo do evento são estudantes e agentes de turismo, rede hoteleira, trade turístico e o público de modo em geral.

Iniciando as atividades no dia do evento, às 14h haverá a palestra “Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus – Codese”, com representante do conselho. Em seguida, às 14h35, será a vez da palestra “Investe Turismo Amazonas”, ministrada pelo analista de negócios Carlos Fábio de Souza, que atua no Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas (Sebrae-AM).

Já às 15h10, a turismóloga e professora da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Márcia Raquel Cavalcante, falará sobre o “Laboratório do Curso de Turismo da UEA (Labotur/UEA)”, o qual coordena. A partir das 15h45, o arquiteto e urbanista do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Leonardo Nórmando, levará para a discussão p “Projeto Prourbis II”, finalizando o circuito de palestras e abrindo o espaço para o debate.

