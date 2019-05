Leilão: aberta consulta pela internet para 32 mil carros e motos

Serão 32 mil itens, bens considerados inservíveis, pertencentes ao patrimônio do Estado do Amazonas: carros motos, pequenas embarcações, entre outros. O leiloeiro oficial contratado é Hugo Moreira Pimenta, com experiência no mercado e selecionado por meio de licitação.

Com a venda dos bens, o Estado espera gerar uma receita entre R$ 2,5 milhões e R$ 3 milhões, segundo a titular da Sead, Inês Carolina Simonetti. “Nós temos quase 7 mil metros quadrados de área ocupada com bens inservíveis. Com o leilão, a gente devolve esses bens parados em forma de receita para o Estado”, ressaltou a secretária.

Além de saber quais bens serão disponibilizados, o interessado em participar tem acesso a outras informações importantes, disse o coordenador de Patrimônio da Sead, Sander José Couto da Silva. “Pela internet, poderá obter informações sobre o valor da avaliação, lance inicial e outras especificações do produto, como marca, modelo e ano de fabricação. É uma forma de contribuir com o equilíbrio das contas públicas”, apontou.

Cadastro e visitação

Quem for participar do leilão precisa se cadastrar no site da Leilão Manaus. “Cadastrado, o interessado em participar do leilão está habilitado para visitar o local onde os bens estão alocados. No cadastro online são prestadas informações pessoais e profissionais”, disse o leiloeiro Hugo Pimenta. Segundo ele, a Leilão Manaus conta com 30 mil cadastrados. O edital do leilão estará disponível no site da Leilão Manaus e nos locais de visitação.

Os interessados poderão visitar os lotes até o próximo dia 30 de maio (exceto no domingo), das 9h ao meio-dia (segunda-feira a sábado) e das 14h às 16h (segunda-feira a sexta-feira). Os veículos a serem leiloados estão disponíveis na Leilão Manaus, na avenida Torquato Tapajós, 5.050, Flores.

Há outros três depósitos da Sead com materiais que serão leiloados, nos endereços: avenida Torquato Tapajós, s/nº, Flores, ao lado do Departamento de Engenharia e Transporte da Secretaria Municipal de Educação (Semed); avenida Torquato Tapajós, 5497, Tarumã, ao lado da Videolar; e avenida Mario Ypiranga, 3.280, Parque Dez, ao lado da Universidade Paulista (Unip).

Quem adquirir um dos lotes terá as opções de pagar no boleto e no cartão. No débito, haverá acrescimento de 5%. Na opção crédito, poderá pagar em uma única parcela, com acréscimo de 10%; a partir da segunda parcela, além de 10%, haverá o acrescimento de 5% por parcela.

Inservíveis

Os bens móveis considerados inservíveis para o Estado, que estão disponíveis para o leilão, são todos aqueles que não têm mais utilidade para os órgãos públicos. Os bens possuem vários níveis de desgaste e sofreram avaliação do leiloeiro e da Comissão de Leilão.

Os bens inservíveis são classificados como ocioso, recuperável, antieconômico e irrecuperável. O ocioso, normalmente, está em boas condições de uso, mas não está sendo aproveitado. O bem recuperável é aquele possível de recuperação, cujo custo é 50% do valor de mercado.

O antieconômico, por sua vez, tem uma manutenção onerosa por conta do desgaste e, em virtude disso, sua recuperação é superior a 50% do valor de mercado. Já o irrecuperável não tem mais utilidade ou sua recuperação é economicamente inviável. O processo de exclusão de um bem também se chama desfazimento.

