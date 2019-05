Desafios da comunicação são debatidos em evento na Uninorte em Manaus

evento é aberto a estudantes e profissionais de Comunicação e áreas afins, e as inscrições podem ser feitas no site da instituição. | Foto: Divulgação

Manaus - Promover o debate sobre os desafios e perspectivas da comunicação no contexto de inovações e interações tecnológicas é o objetivo do VIII Simpósio de Comunicação do Amazonas - Mix de Comunicação, que será promovido a partir da próxima segunda-feira (27), pelos cursos de Publicidade e Propaganda, Jornalismo e Design da Uninorte Laureate. O evento é aberto a estudantes e profissionais de Comunicação e áreas afins, e as inscrições podem ser feitas no site da instituição.

Este ano, o tema do evento é “Projetando Experiências: O Usuário e a Interface na Comunicação Multiplataforma” e a programação inclui palestras, debates e oficinas com a participação de convidados com atuação nas três áreas de interesse.

Participam da mesa de abertura, no dia 27, no Auditório da Unidade 6 (Rua Joaquim Nabuco, 1365, Centro), a partir das 19h, a jornalista Wilsa Freire, o publicitário Rod Castro, o designer Juan Oliveira e desenvolvedor de jogos eletrônicos Paulo Alexandre.

Nos outros dois dias do evento, terça e quarta-feira, 28 e 29/5, a programação acontece nas salas de aula das Unidades 4 e 11 (acesso pela rua Huascar de Figueiredo, 290), sempre no horário das 19h às 21h, quando serão promovidas oficinas sobre temas específicos vinculados ao jornalismo, à publicidade e ao design, também com profissionais convidados.

“O objetivo deste Mix é promover o debate sobre em que medida a experiência do usuário e da interface deve ser considerada pelos profissionais dessas áreas, levando em conta as especificidades de cada segmento profissional e os desafios da comunicação na contemporaneidade”, explica a coordenadora dos cursos de Publicidade e Propaganda, Jornalismo e Design da Uninorte, Edilene Mafra.

Além de fazer a inscrição eletrônica, os interessados devem contribuir com a doação de um kit de alimentos não perecíveis. As opções de kit são feijão preto e arroz (kit 1); óleo, trigo e milharina (kit 2), leite e macarrão (kit 3) e açúcar e café (kit 4).

O Mix de Comunicação é uma das atividades tradicionais da Uninorte, realizado anualmente, para discutir temas contemporâneos da comunicação e contribuir para a formação dos alunos e aproximar a academia do mercado de trabalho.

