Em Manaus, caminhão de lixo colide com ônibus e deixa feridos

Manaus - Um acidente de trânsito envolvendo um ônibus da linha 705 e um caminhão de lixo deixou dois feridos na noite desta quarta-feira (22), próximo ao cruzamento da avenida Silves com Atlântica, na Raiz, Zona Sul de Manaus.

Conforme testemunhas, as duas vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para uma unidade hospitalar da capital. Uma das vítimas teria fraturado a mão.

Os policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para dar apoio a ocorrência, que deixou o trânsito na avenida Silves completamente parado no sentido Centro/bairro.

O Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) foram acionados para realizar a perícia no local. Representantes da empresa que faz a coleta de lixo na cidade também estiveram no local, mas preferiram não comentar o caso com a imprensa.

