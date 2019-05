Seped realiza inscrição para circuito motor, em Manaus

Manaus- Papais e mamães têm procurado a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped) para fazerem a inscrição de seus filhos nas turmas de atividades motoras, projeto que a secretaria passa a oferecer ao público já a partir da primeira semana de junho. As inscrições iniciaram na segunda (20) e encerram nesta sexta-feira (24).



As atividades motoras têm o intuito de intensificar e estimular o desenvolvimento das crianças com deficiência e, para quem tem buscado o serviço, é a oportunidade de complementar a reabilitação dos filhos.

“Ainda somos um estado escasso em projetos que tenham fisioterapia voltada às crianças com deficiência e, ainda mais, de forma gratuita. Meu filho faz uma vez por semana no Moacyr Alves [abrigo], e aqui na Seped será um complemente à reabilitação dele”, falou a dona de casa Josilene Câmara, mãe do pequeno Enzo Cley, de 2 anos e 4 meses, diagnosticado com hidrocefalia.

Já a pedagoga Luana Viana, mãe da Mary Vitória, de 2 anos e 5 meses, vê a ação da Seped como a esperança de ver a filha com a musculatura fortificada. Diagnosticada com paralisia cerebral, a pequena Mary ainda não consegue sentar sem a ajuda dos pais.

“Acompanho as redes sociais da Seped, e quando vi a divulgação do projeto, achei muito bom e corri para compartilhar com outras mãezinhas que precisam tanto quanto eu. Eu a levo para a fisioterapia três vezes na semana e a estimulo em casa e, agora, terei mais esse apoio ao meu sonho de vê-la mais durinha”, contou Luana.

Circuito moto

Os circuitos motores serão realizados a partir da primeira semana de junho na sede da Secretaria, localizada na rua Salvador, no Adrianópolis, zona sul de Manaus. As crianças com quaisquer tipos de deficiência e com idade entre 1 e 6 anos serão divididas em três turmas, com horários distintos, e terão o acompanhamento de profissionais do Complexo Municipal De Educação Especial André Vidal De Araújo.

