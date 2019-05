Ação de cidadania para refugiados venezuelanos é neste sábado (25)

Manaus - No próximo sábado (25), o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e órgãos parceiros, realizará uma ação de cidadania para migrantes e refugiados venezuelanos em Manaus. A atividade será das 8h às 17h, na Unidade de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) localizada no UAI Shopping São José, na alameda Cosme Ferreira, 4.605, bairro São José.



Serviços como emissão de carteira de trabalho; inscrição no Cadastro Único (CadÚnico); cartão SUS; testes rápidos de HIV e sífilis; vacinas contra sarampo, rubéola, caxumba, tétano, hepatite B, febre amarela, difteria, hepatite A, poliomielite, rotavírus, HPV, Influenza, meningite e pneumonia; distribuição de preservativos e de medicamentos; além de informações sobre os serviços da rede de atendimento a Migrantes e Refugiados serão oferecidos no local.

O público também participará de rodas de conversa sobre violência doméstica e sobre empregabilidade durante o atendimento.

Entre os órgãos parceiros na ação estão o Alto Comissariado das Nações das Unidas para Refugiados (ACNUR), Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Superintendência Regional do Trabalho, Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Polícia Federal, Ministério Público Federal, Instituto Humanas, Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas, Global Green, Students for Liberty Brasil, Instituto Manas e Ministério Público da União.

A titular da Sejusc, Caroline Braz, ressalta que, além de realizar a articulações com órgãos parceiros para a realização de atividades, a Secretaria realiza o trabalho integrado também na sensibilização do público.

“Estamos trabalhando de forma integrada com órgãos municipais, estaduais e até internacionais para solucionar das demandas dos refugiados venezuelanos em nosso estado e para acolhê-los de forma digna”, ressalta. “A proposta destas ações é levar cidadania e inclusão social para este público, aproximando-os dos serviços de qualidade”.

*Com informações da assessoria

