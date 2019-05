Manaus Solidária realiza Seminário de Prestação de Contas no TCE-AM

Manaus - Na manhã desta quinta-feira (23), o Fundo Manaus Solidária realiza o 1º Seminário de Prestação de Contas de Transferências Voluntárias em parceria com Ministério Público de Contas (MPC) e o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM).

O evento é a primeira ação resultante do Termo de Cooperação Técnica assinado pelas presidentes do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro, e do TCE-AM, conselheira Yara Lins dos Santos.

O seminário conta com uma programação de palestras e atividades com o objetivo de orientar, pedagogicamente as 32 instituições com projetos aprovados por meio do Edital de Chamamento Público do Fundo Manaus Solidária.

A presidente do Fundo e primeira-dama reafirmou a importância do seminário. “Nosso desejo é que as instituições estejam aptas, principalmente as menores, a receber os repasses a prestar contas dos valores repassados. Isso é importante para nós que lidamos com recurso público de poder continuar a fomentar melhoria da vida de pessoas atendidas pelas organizações sociais”, contou.

A presidente ainda ressaltou que esse seminário é resultado de uma gestão que tem se preocupado com a sociedade. “Devemos ter vontade de fazer, vontade de ajudar. É impossível existir felicidade sem ser solidária”, finalizou Elisabeth.

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), juntamente com o Ministério Público de Contas (MPC) e o Fundo de Manaus Solidária, aproveitou a solenidade para realizar o lançamento da "Carta de Serviço ao Usuário".

“Nessa carta é possível encontrar a composição do Tribunal, o que o Tribunal faz, quais são suas atividades envolvidas e horário de atendimento. Toda e qualquer informação necessária para o usuário que deseja determinado serviço está disponível”, afirmou o procurador-geral do MPC, João Barroso.

A carta de serviço é uma exigência da Lei 13.460 regulamentada em 26 de junho de 2017 que exige os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; e todo órgão de administração direta e indireta de estabelecer normas básicas para participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos prestados.

