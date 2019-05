Prefeitura intensifica mutirão de limpeza, jardinagem e capinação

Manaus - Com o período das chuvas, quando o mato cresce mais rápido nas ruas e encostas de canais e igarapés, a Prefeitura de Manaus intensifica os serviços de capinação, jardinagem e mutirão de limpeza nos bairros. Nesta quinta-feira, (23), mais de 200 trabalhadores da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) cumprem roteiro diurno e noturno em vários bairros da capital.



As equipes estão no Parque Senador Jefferson Peres, zona Sul, São José e conjunto Colina do Aleixo, zona Leste, e nas avenidas General Rodrigo Otávio, zona Centro-Sul, Lourenço da Silva Braga, zona Sul, Conjunto Canaã, na Alvorada, zona Centro-Oeste, e avenida Torquato Tapajós, no bairro Novo Israel, zona Norte.

“Trata-se de um serviço essencial para a cidade, pois mantém a limpeza de praças, meios-fios, avenidas e canteiros centrais, pontos estratégicos de movimentação popular. A determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto é de mantermos a cidade limpa”, afirmou o secretário da Semulsp, Paulo Farias, acrescentando que para o serviço de jardinagem, foram mobilizados mais de 90 trabalhadores.

Capinação e mutirão

Os serviços de capinação também estão sendo realizados no período noturno em três locais da zona Sul, na avenida Buriti, no Distrito Industrial, Japiim e Praça da Saudade, além do bairro São Jorge, zona Centro-Oeste.

O mutirão de limpeza, que além da capinação retira materiais pesados dos pátios dos moradores, passa nesta semana pelo bairro Alvorada, zona Centro-Oeste, e Novo Aleixo, zona Leste. “Esse é um dos serviços mais necessários para a população, que tem a chance de descartar legalmente e adequadamente os resíduos que os coletores domiciliares não levam”, explicou Paulo Farias.

