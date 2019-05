Reforma e revitalização é garantida em todas as escolas de Barreirinha

Manaus- O Governo do Amazonas vai iniciar a reforma da Escola Estadual Padre Seixas e o trabalho de revitalização de quatro escolas de Barreirinha. Outras três escolas da rede pública estadual no município estão sendo reformadas pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc-AM), em convênio com a Prefeitura Municipal, e serão entregues no segundo semestre. O trabalho a ser iniciado na cidade faz parte do programa Amazonas Presente, lançado pelo governador Wilson Lima, na última quarta-feira (22).

Com o trabalho, que já inicia no final de maio, a atual administração vai garantir assistência às oito escolas da cidade e aos quase 5 mil alunos da rede pública estadual. Em visita a Barreirinha, distante 330 quilômetros de Manaus, o governador Wilson Lima esteve na Escola Estadual Maria Belém, onde conversou com alunos e professores sobre os trabalhos.

“As reformas estão dentro do prazo, e agora estamos fazendo o trabalho de levantar o que deve ser feito nas outras unidades. Vamos iniciar imediatamente”, destacou o secretário de Educação, Luiz Castro, que também esteve em Barreirinha.

O pacote de revitalização inclui reparos na estrutura, rede elétrica e mobiliário. Além disso, as quatro escolas serão totalmente pintadas. As escolas estaduais a serem revitalizadas são: Senador João Bosco, Professor Octaviano Cardoso, Jacy Dutra e Nilo Pereira.

O investimento nas cinco escolas onde irão iniciar os trabalhos será em torno de R$ 500 mil. A Escola Estadual Padre Seixas será reformada e ampliada, segundo Luiz Castro. Serão construídos refeitório, auditório, laboratório de informática e de ciências na instituição. Além disso, haverá a construção do muro, instalação de sistema de som e segurança, construção de subestação de energia elétrica e troca de toda rede elétrica da escola.

A reforma contempla ainda a climatização da escola e a construção de uma quadra coberta com vestiário. “A solicitação para esse trabalho na Seduc-AM é antiga e não havia sido atendida. Agora, vamos fazer as coisas andarem”, explicou Castro.

Reforma

Desde fevereiro, as escolas estaduais Professora Maria Belém, Júlio César da Costa e a Antônio Belchior Cabral estão sendo reformadas. Quando assumiu, a atual gestão da Seduc-AM determinou que os trabalhos fossem iniciados devido à impossibilidade de uso dos espaços, que estavam com as estruturas completamente comprometidas.

A previsão é que as três escolas sejam reinauguradas no segundo semestre de 2019. As obras iniciaram com previsão de sete meses de duração. Os alunos das três instituições estão alocados em espaços cedidos pela Prefeitura Municipal até que as obras sejam finalizadas.

