Reserva indígena terá projeto social coordenado pela PM em Maués

Manaus- A comunidade Menino Deus da reserva indígena Sateré Mawé (Marau-Andirá) deve implantar, até o fim do primeiro semestre deste ano, o projeto Pelotão Mirim Ambiental desenvolvido pelo comandante da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), em Maués, capitão Laurênio Santos.

O Tuxaua Oto da comunidade visitou o projeto e pediu a implantação das ações na reserva indígena. “Esse é o segundo contato que temos com o Tuxaua Oto, e o terceiro contato será uma visita à comunidade para mostrar o projeto e iniciar as ações”, explicou o capitão.

Atualmente, cerca de 200 crianças de 7 a 17 anos participam do projeto de Pelotão Mirim Ambiental em Maués, conhecido como “Guardiões do Guaraná”. As ações envolvem instrução voltada para o trânsito, primeiros socorros, instrução em área de selva, curso de sobrevivência básica, instrução de natação, práticas desportivas, palestras sobre o meio ambiente, combate às drogas e exploração sexual infantil.

