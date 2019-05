'Bolsonaro é um Bufão e seu governo é vergonhoso', diz Haddad, na UFAM

Manaus - Na tarde desta quinta-feira (23), em ato em prol do movimento 'Lula Livre, o petista Fernando Haddad (PT), fez duras criticas a Jair Bolsonaro (PSL). Haddad veio a Manaus liderando a Caravana Lula Livre e acompanhado de Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores (PT). O ato ocorreu no hall do IFCHS, antigo ICHL, na Universidade Federal do Amazonas (UFAM), localizada no bairro Coroado, zona Leste de Manaus.



Durante seu discurso, Fernando Haddad fez duras criticas ao governo de Bolsonaro, chamando o mesmo de bufão, uma especie de bobo da corte. "A gente olha para o Bolsonaro e vê um Bufão. E pior, um bufão que não respeita a democracia, pois não respeita ninguém que pense diferente dele. Mas, ele entendeu a nossa força e já está correndo atrás do dinheiro, pois dinheiro tem. Quem sabe agora, com ele aprendendo a educação, aprenda a respeitar alguém" disse.

Fernando Haddad, durante discurso na Universidade Federal do Amazonas. | Foto: Ione Moreno

Sobre a atuação do governo Bolsonaro, Haddad não poupou criticas, chamando de vergonhosa. 'Por essa vergonha que estamos passando com Bolsonaro na presidência, poucos países passaram. Pois, para achar o caso de um país que seja tão vergonhoso quanto o Bolsonaro na presidência, tem que ler muito livro de história', argumentou.



A Educação

Haddad, que é professor, defendeu a classe, exaltando os serviços prestados pelos mesmo. 'Professor não é inimigo da pátria. Professor talvez seja o maior nacionalista, o maior patriota que esse país tem. Pois todo dia luta por um país melhor dentro de sala de aula. E desde o dia 15, eu sigo esperançoso com a educação, com o maior ato já registrado', refletiu.

O ex-misntro da Eduação do governo Lula, continuou falando sobre a força da educação, sem poupar criticas ao atual presidente, algo recorrente ao longo do ato. '"Colocaram o país nas mãos de uma pessoa que está desde os 33 anos, quando se aposentou do Exército, sem fazer absolutamente nada. Nós temos que estar nas ruas. Sabe quantos estudantes universitários tínhamos no golpe de 1964? Pouco mais de 200 mil, hoje vocês são mais de 8 milhões. Ele sabe a força que vocês têm, ele morre de medo da educação e não é respeitável", afirmou.

Zona Franca de Manaus

Haddad não deixou de comentar sobre a ZFM, que vive rixa com o guru economico de Bolsonaro, Paulo Guedes. 'Falam da Zona Franca de Manaus sem nunca ter vindo ao Amazonas, falam sem nunca ter pisado nela, querendo dar palpite dos seus apartamentos de Miami, sem conhecer a realidade e a importância para a região', finalizou.

Próximos atos

A caravana 'Lula Livre' segue para o Pará, por onde ficará até sábado, com discursos e atos programados em diversos pontos do estado.

