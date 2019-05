Academia Amazonense de Letras comemora 100 anos com homenagens

Manaus - Em comemoração ao seu aniversário de 100 anos de existência, a Academia Amazonense de Letras (AAL) concedeu, na noite desta quinta-feira (23), a Medalha do Centenário. A honraria foi entregue a diversas personalidades do circuito cultural e político da cidade de Manaus.

Entre os homenageados, estavam os deputados estaduais Alessandra Campelo (MDB), Serafim Corrêa (PSB) e o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Josué Neto (PSD), além do ex-deputado Carlos Alberto (PRB), suplente do senador Plínio Valério. Os quatro destinaram emendas parlamentares ao orçamento estadual para a restauração da estrutura da sede da Academia, localizada na rua Ramos Ferreira, no Centro de Manaus.

Durante o discurso que precedeu a entrega, o atual presidente da AAL, Robério Braga, relembrou as memórias e trajetórias de presidentes já falecidos, como Péricles de Moraes, Mário Ypiranga, Benjamin Lima, e o primeiro presidente do Silogeu, Adriano Jorge. Os netos e filhos dos ex-presidentes, inclusive, foram agraciados com a medalha, representando seus antepassados.

"Entregamos a Medalha do Centenário para não esquecermos daqueles que um dia gravaram seus nomes na história desta Academia e de tudo o que eles fizeram para preservar a nossa história", disse Robério Braga. "A homenagem é comemorativa do nosso centenário, de forma a homenagear todos aqueles que contribuíram para a vida social do estado nos seus vários campos de atuação. A Academia reconhece a importância dessas pessoas para a história do Estado", salientou.

Braga ainda fez um balanço das principais conquistas durante o seu mandato como presidente da Casa de Adriano Jorge. "Temos aberto cada vez mais as portas da Academia para a sociedade, com o projeto 'Academia de Portas Abertas'. Estamos reeditando as publicações, concedemos a medalha Péricles de Moraes e, claro, as comemorações do centenário", afirmou.

Um dos homenageados, o deputado Serafim Corrêa se disse surpreso e agradecido com a homenagem outorgada pela Casa. "Essa foi uma homenagem feita a um número seleto de pessoas, e eu fui um dos escolhidos. A Academia tem uma trajetória centenária brilhante, e merece de todos nós o carinho e o respeito pelo belo trabalho desempenhado pelos acadêmicos", completou.

