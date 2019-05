Bairros Aleixo e Japiim recebem operação 'Manaus Mais Limpa'

Manaus- Um total de 216 engenhos publicitários instalados em locais inadequados, irregulares e não regulamentados, proibidos por lei, foi retirado das ruas nesta quinta-feira, (23), durante mais uma ação de combate à poluição visual, a operação Manaus Mais Limpa. Os trabalhos foram concentrados na avenida André Araújo, bairro Aleixo, zona Centro-Sul, e na avenida Rodrigo Otávio, no Japiim, zona Sul.

Foram retiradas 66 placas, 28 faixas, 87 galhardetes, 16 cavaletes e 17 pneus, além de duas armações de ferro.

A operação é integrada por secretarias da Prefeitura de Manaus e Polícia Civil, com coordenação direta do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) e da Ouvidoria e Proteção ao Consumidor (Procon Manaus), além do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-AM).

“A ação é para fazer uma limpeza visual na cidade de Manaus, orientando a retirada e regularização de engenhos, faixas e banners colocados de maneira irregular. E além da orientação, iniciaremos o trabalho de autuação e aplicação de multas”, explicou o presidente do Implurb, Cláudio Guenka.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Prefeitura inaugura PAC municipal na Praça 14 de Janeiro