Mais de 1,4 mil pessoas são atendidas no 'Amazonas Presente'

Manaus- Mais de 1,4 mil pessoas foram atendidas em Parintins, em quatro dias do Amazonas Presente, projeto inédito do Governo do Amazonas, que conta com as atividades do “PAC em Movimento”. Nesta quinta-feira (23), o governador Wilson Lima esteve na Unidade Básica Fluvial de Fiscalização e de Pesquisa (UBFF/UBFFP II), do Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM), onde a equipe da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) está com serviços como emissão de carteiras de identidade, primeira e segunda via, e certidões de nascimento, além de itens necessários para documentação básica.

Segundo a titular da pasta, Caroline Braz, a ação ficará na Ilha Tupinambarana até esta quinta-feira (23). Ela informa que, a bordo do barco, a equipe da Sejusc seguirá para Nhamundá, Barreirinha e Boa Vista do Ramos.

“O balanço no ‘Amazonas Presente’ é positivo numa demanda que é muito grande. A importância desse serviço é realmente consolidar a cidadania, porque sem a documentação básica, a pessoa não consegue entrar em outros programas sociais e receber benefícios assistenciais do Governo Federal”, comenta a secretária. “A documentação é a garantia básica de cidadania”.

Lançado na última quarta-feira (23) pelo governador Wilson Lima, o programa "Amazonas Presente" vai levar os serviços oferecidos pelos órgãos estaduais para mais próximo da população dos 61 municípios do interior.

Durante a ação itinerante, em cada sub-região do estado, o governador montará um gabinete provisório. Parintins, Nhamundá, Boa Vista do Ramos e Barreirinha, no Baixo Amazonas, são os primeiros municípios a receber as ações do programa, nos dias 22, 23 e 24 de maio.

Nesta quinta-feira, o projeto “PAC em Movimento” também levou os serviços de emissão de documentos para Manacapuru (a 68 quilômetros da capital). O atendimento aconteceu na Escola Municipal Ezequiel Ruiz II, localizada na rua Ezequiel Ruiz, 357, Vila de Bela Vista, e 265 pessoas foram beneficiadas.

Em Manaus, o projeto integra a programação do “O Dia D”, ação realizada pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), com um mutirão de atendimentos na Arena da Amazônia, localizada na avenida Constantino Nery, Flores. No primeiro dia, 199 pessoas foram atendidas.

Nesta sexta-feira (24), as atividades do “PAC em Movimento” seguem na Arena da Amazônia, das 8h às 14h, e na Escola Municipal Antonina Borges de Sá, nas avenida Penetração 2, São José, das 8h às 12h. Neste último, serão emitidas apenas segunda via de carteiras de identidade.

O projeto estará ainda, nesta sexta-feira, na Comunidade Sampaio, em Autazes (distante 113 quilômetros da capital), das 8h às 16h, para emissão de carteiras de identidade e certidões de nascimento.

No sábado (25), a ação será das 8h às 16h, no Centro Estadual de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, na avenida Brasil, bairro Santo Antonio, numa parceria do Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia com o Governo do Amazonas.

