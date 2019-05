Carreta derruba poste e deixa bairro às escuras, em Manaus

Manaus - Moradores de parte do conjunto Shangrilá, no Parque Dez, na Zona Centro-Sul de Manaus, ficaram no escuro na noite desta sexta-feira (24), depois de uma carreta colidir com fios de alta tensão e derrubar um poste na rua Maurício Ravel com José Maria Lopo. O local é conhecido por ser passagem de vários caminhões de carga pesada.

De acordo com um agente do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), que preferiu não se identificar, o condutor do veículo contou que no momento que tentava subir uma ladeira os fios encostaram no contêiner e puxaram o poste para cima do caminhão.

"O tráfego na rua foi interditado e desviado para uma via mais próxima para dar fluidez ao trânsito na localidade. O motorista estava consciente e conversou com a nossa equipe sobre o acidente. Nós vamos focar aqui até que todo o serviço de restabelecimento de energia seja feito", explicou o agente.

Conforme a moradora Erika Costa, essa parte onde aconteceu o acidente é conhecida pelo volume de carretas que passa pelo local diariamente.

"É um absurdo. Estamos desde tarde sem energia, sem poder dormir com conforto e nem realizar algumas atividades que precisam de energia elétrica. Esse local é inapropriado para a passagem de veículos pesados. A gente sabia que isso um dia iria acontecer", disse Erika.

Os funcionários da Amazonas Energia estão trabalhando no local desde as primeiras horas do acidente e devem realizar a troca do poste, que ficou bastante danificado por conta da colisão com os fios. A energia deve ser restabelecida até às 22h, conforme a equipe.

Leia mais:

Amazonas Energia flagra irregularidade em clínica médica na Zona Leste

Amazonas Energia abre posto de atendimento no novo PAC da Praça 14