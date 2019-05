Vídeo: imigração impacta população do Amazonas, diz pesquisa do IBGE

Manaus - A jovem Michele Diaz, de 20 anos, saiu da Venezuela em busca de trabalho e conseguiu em um restaurante de Manaus, de onde retira o sustento de casa. Ela faz parte de um grupo de 60 mil pessoas que vieram de outros países, e até de outras regiões do Brasil, para morar na capital do Amazonas.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O pesquisador Adjalma Nogueira explica que a vinda de imigrantes para os estados do norte tem contribuído para o crescimento da população da região.

O Amazonas é o terceiro estado do país com maior crescimento populacional dos últimos sete anos, atrás apenas de Roraima e do Amapá. São 489 mil novos habitantes, o que representa 12% da população amazonense.

Outro fator que ajudou no crescimento da população foi a taxa de natalidade. De 2012 a 2017, foram 439 mil nascidos só no estado do Amazonas.

