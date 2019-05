Vídeo: água distribuída em Parintins está imprópria para consumo

Parintins (AM) - A água distribuída no município de Parintins (a 325 km de Manaus) está impropria para o consumo. A situação chegou até a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) depois de moradores denunciaram os aterros sanitários clandestinos na cidade.

Os aterros estão comprometendo a pureza da água utilizada pelas comunidades. Na Aleam, a solicitação foi recebida pelo deputado Sinésio Campos (PT), que constatou a situação precária do aterro do município.

Análise

Análises da água foram solicitadas em todos os sete postos de distribuição instalados na cidade e os resultados são preocupantes.

Além de metais pesados, foi verificada a presença de coliformes fecais nas saídas de todos os poços artesianos da cidade. Uma audiência pública deve acontecer em Parintins com a presença da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Amazonas.

As análises foram feitas pelo laboratório da Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama). A amostra analisada considerou a água imprópria para o consumo humano, e deixou o líquido fora do padrão estabelecido como potável, de acordo com a legislação em vigor. Um sério crime ao meio ambiente e a saúde pública.

A Comissão de Geodiversidade e Recursos Hídricos da Aleam quer pedir uma nova distribuição de água para o município, utilizando a água do rio.

